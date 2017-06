Jacques Fath, Green Water

C’est en 1946 que le célèbre couturier français Jacques Fath collabore avec le parfumeur Vincent Roubert pour donner naissance à deux parfums mythiques, Green Water et Iris Gris. Jacques Fath partage à cette époque avec Dior le devant de la scène de la haute-­couture parisienne et incarne la joie de vivre.

Soixante-dix ans plus tard, les Parfums Jacques Fath présentent une collection unique de 4 parfums, Fath’s Essentials, un voyage sensoriel à travers de nouveaux territoires olfactifs et des émotions rares.

Les flacons, très contemporains, perpétuent néanmoins les codes de Jacques Fath : le blason du couturier sur lequel figure une paire de ciseaux et l’étoile qui symbolise un diamant. Elle a toujours été présente sur les parfums Jacques Fath.Initialement contactée pour réaliser une fragrance, Cécile Zarokian a finalement créé toute la collection. Revisiter un parfum aussi mythique et connu que Green Water était un véritable défi qu’elle a relevé avec talent.

Premier opus de la Collection, GREEN WATER est un parfum mythique, une fraîcheur intemporelle et élégante, revisitée au fil des ans. Dans la nouvelle formule de cet héspéridé aromatique, Les Parfums Jacques Fath, avec la sensibilité raffinée de Cécile Zarokian, réhabilitent des ingrédients nobles tels que le Néroli, utilisé en très grande quantité.Une élégante rencontre entre des senteurs acidulées avec celles d’une nature humide, sensuelle. Comme l’eau vive, ces notes forment ensuite une fraicheur incomparable.

Tête :Une composition rafraichissante, faite de notes propres et fraîches de Néroli puis de Bergamote, Mandarine et d’Orange.

Cœur : La deuxième facette se compose de deux variétés de Menthe qui exaltent le cœur. Le Basilic et l’Estragon lui donnent sa note anisée caractéristique.

Fond: L’arôme et la finesse du Vétiver et de la Mousse de Chêne se mêlent ensuite sensuellement aux notes nobles de Muscs et d‘Infusion d’Ambre gris, créant un sillage intense.

DANS LES COULISSES DE LA CRÉATION – PAR CÉCILE ZAROKIAN

« J’ai été très flattée et heureuse que les parfums Jacques Fath me proposent le projet de revisiter Green Water mais j’étais aussi un peu soucieuse d’aborder une telle référence en parfumerie… Je me souviens de l’époque où j’étudiais ce grand classique – Green Water est l’un des précurseurs de la famille des Aromatiques agreste et fût un grand succès à l’époque. J’ai donc échangé et travaillé en étroite collaboration avec la marque et aussi avec l’Osmothèque à Versailles : nous avons étudié la première version du parfum de 1946 .J’ai ensuite présenté mes essais à M. Jean Kerléo, parfumeur et fondateur de cet institution unique. Il m’a donné des détails supplémentaires sur le parfum original et son histoire. Ainsi, afin de préserver sa fraîcheur, j’ai utilisé entre autres ingrédients, des quantités importantes de Néroli pour assurer un résultat qualitatif »

Vaporisateur 200 ml : 180 €, Vaporisateur 50 ml : 84 €