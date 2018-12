Ahhhhhhhrrrrrggggggg ma peau est sensible, et depuis peu avec des boutons. L’horreur ! J’ai l’impression de retourner à l’adolescence (quoique même pas vrai car je n’ai pas eu d’acné, alors quoi ? La vie prend sa revanche sur cette adolescence à la peau nette ?) : j’ai des rougeurs localisées sur les joues parsemées de petit boutons comme enflammés. Un petit tour chez la dermato et le verdict est lancé : acné rosacé ….

Chez les femmes, l’acné rosacé apparait souvent après une grossesse (bingo ! c’est mon cas).

Pendant plus de 2 mois j’ai testé, eliminé, gardé des produits pour arriver à faire disparaitre cette acné rosacé. Voici mes bests:

Commençons par le début : un bon démaquillage, surtout pas agressif. Inspiré du liniment pour bébé, le liniment Oléolcalcaire de chez Oleassence. Une merveille à compléter par une eau florale de rose (la choisir bio, ma préférée étant celle de chez Eolesens).

Ensuite j’ai alterné 2 potions magiques : la crème Roséliane de chez Uriage (texture légère parfaite comme base de maquillage) et toujours de chez Oleassence le sérum numéro 2. Instantanément la peau est plus au calme, les rougeurs s’atténuent. Sa composition 100% naturelle y est pour beaucoup : Huile de Carthame : possède des vertus circulatoires parfaitement adaptées à la problématique des peaux échauffées et rouges.

Huile de Tamanu : réputée pour ses propriétés réparatrice, apaisante et circulatoire. C’est une huile incontournable pour cette problématique de peau.

Huile de Chanvre : connue pour ses vertus apaisante et réparatrice, cette huile redonne de la douceur et de l’élasticité à la peau, tout en restructurant la membrane cellulaire de ses cellules.

Au niveau soin profond le masque Mega-mushroom relief & résilience de Origin’s est une panacée. La peau descend de quelques pantones rouges tout de suite après l’application. Génial donc avant une soirée, ou un rdv important et en entretient, bien évidemment.

Sur les boutons localisés, j’ai appliqué la pâte grise de chez Payot pendant 10 jours tous les soirs ( profitez que votre chéri soit en déplacement, sinon gare au divorce), et O Miracle: envolés.

Comme une jolie peau est le reflet de ce qui se passe souvent à l’intérieur, j’ai revu ma manière de fonctionner au quotidien aidée par les précieux conseils d’une Naturopathe, Laurence Kowalski.

Voici ses conseils :

-Eviter les aliments surchargeant le foie comme l’alcool, le sucre, le mauvais gras, les produits laitiers, les charcuteries ainsi que les irritants de la muqueuse intestinal : café, épices, viande rouge.

-Limiter le Gluten

-Boire beaucoup d’eau de source principalement, commencer la journée par un jus de citron et siroter des infusions bonnes pour le foie (artichaut, radis noir, pissenlit, chardon Marie, romarin…). Personnellement j’ai opté pour les gouttes Santarôm confort digestif )

-Miser sur les Oméga 3 comme l’huile végétale de colza, petits poissons gras (sardines, maquereaux, harengs) ou saumon peu cuit et non fumé (1X/semaine max pour ce dernier)

-Assaisonner d’huile végétale de germe de blé (huile réputée excellente pour l’épiderme)

-Acheter du magnésium pour réduire son stress qui majore l’acné rosacé, et prendre des probiotiques pour équilibrer la flore intestinale.

-Respirer, faire du yoga, tout faire pour gérer son stress et s’harmoniser

www.kowalski-naturopathie.com