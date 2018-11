Peau au bord du burn-out

Ma peau est au bord du burn-out : des rides, un état de déshydratation avancée, des rougeurs, les pores dilatés, un relâchement cutané. La raison ? Fatigue, pollution, alimentation déséquilibrée et disons-le franchement : l’âge ! Bientôt 45 ans et … cela commence à se voir….

Bien décidée à empoigner ma vie (petit hommage à Charly) j’ai vidé les placards de la salle de bain et mis en place une nouvelle routine beauté.

J’ai tout de même gardé mon contour de l’œil hyper hydratant Sisleya de Sisley que j’adore et mon démaquillant pour peaux sensibles Cetaphyl. Le reste à la poubelle !

J’ai alors rajouté le démaquillant mousse douceur Sisley : il sent divinement bon la lavande et le romarin, apaise les peaux les plus réactives, et apporte beaucoup de douceur à ma peau. C’est un peu comme s’il l’apaisait. Sa mousse est à la fois onctueuse et légère, elle se transforme à l’application en une émulsion laiteuse. La peau est saine, lisse et éclatante.

J’applique ensuite le tout nouveau rituel de soins de Clarins, reformulation de ses successful crèmes multi-régénérantes qui deviennent Extra-Firming Jour&Nuit. Une action fermeté globale grâce à une efficacité optimisée sur les liens de la fermeté et une découverte scientifique majeure sur les « réservoirsde jeunesse ». Je vous passe tous les tests, découvertes et recherches pour réaliser ces 2 crèmes. Ce que je peux vous dire c’est que en 7 jours seulement ma peau est apaisée, plus rebondie, au réveil mes traits sont moins tirés. Ma peau est comme infusée de plus de douceur. Je commence à me retrouver.

En 28 jours d’applications matin et soir l’ovale semble mieux défini, ma qualité de peau est améliorée, mon teint unifié et plus éclatant. Je vais pouvoir remettre du fond de teint (dalleurs je vous ferez part de mes futurs coups de cœurs un peu plus tard).

Petite aparté « Connaissez-vous les golden Hours » ?

Ce sont les quelques heures de la nuit, entre 23h et 2h, durant lesquelles les cycles de régénération cutanée atteignent leur pic d’activité maximale, la reconstruction cutanée est optimale et l’épiderme enclenche son processus de réparation. Il est donc important d’utiliser cette phase afin d’optimiser le processus de régénération nocturne cellulaire. Alors non, on ne fait pas l’impasse sur le démaquillage du soir ni sur l’application d’une crème dédiée.

Voilà vous savez tout, ma peau va mieux, le grand froid va pouvoir arriver.

Extra-Firming nuit & jour (version classique ou riche): 80 euros l’une

www.clarins.fr