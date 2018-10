Bien que l’on l’utilise à tout va, sait-on vraiment ce qu’est une eau micellaire ?

L’eau micellaire tient son nom des micelles qu’elle contient. ce sont des petites particules qui emprisonnent les impuretés et les mélangent à la phase aqueuse pour être éliminées. Son efficacité est redoutable car elle élimine les impuretés et le maquillage sans irriter la peau et ne nécessite pas de rinçage

Lors de mes déplacements pour mon rituel démaquillage, c’est le produit incontournable que je prends dans mon vanity-case.

Ma favorite est l’eau micellaire active Hyalu’O créée par les Laboratoires Genévrier. Comme beaucoup d’eaux micellaires, elle est efficace sur le maquillage waterproof, elle est également respectueuse de l’équilibre cutané grâce à son pH Physiologique et sa composition « attentive », sans savon, parfum ni parabène.

Son efficacité est sa composition d’une combinaison de 5 actifs offrant de multiples bénéfices :

Pour un pouvoir hydratant : des monosaccharides & NaPCA

Pour un effet apaisant : des vitamines B5 et extrait de fleur de calendula

Pour une action anti-âge : de l’acide hyaluronique

Eau Micellaire Hyalu’O Laboratoires Genévrier :

Flacon 100mL 11.20€

Flacon 400mL.24.90€