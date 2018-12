À l’approche des fêtes de fin d’année, la joie et l’excitation grandissantes sont palpables ! Cette période particulière suscite l’émerveillement et ravit les petits comme les grands. Quoi de plus agréable que de choisir les cadeaux pour les gens que l’on aime et imaginer leurs sourires ? L’ouverture des présents est un moment magique qui nous anime et nous remplit de bonheur comme si nous étions des enfants. Il peut faire froid dehors, mais c’est la saison la plus réconfortante de l’année. Il est donc grand temps de lancer le compte à rebours pour Noël !

Paul & Joe Beauté sublime chaque saison les femmes et comble les beauty addicts. A chaque jour, sa surprise !

Profiter d’un calendrier de l’Avent, c’est avoir le plaisir chaque jour de découvrir une surprise ! C’est un peu Noël avant l’heure… Cette année, laissez les chats mener la danse du 1er au 24 décembre. Ce second Calendrier de l’Avent de Paul & Joe Beauté contient douze produits fantastiques mais pas seulement. Certains jours, découvrez avec joie de belles illustrations de Gypsy et Nounette, les chats de Sophie Mechaly, la créatrice de Paul & Joe. Comptez les jours jusqu’à Noël tout en perfectionnant votre look pour être fin prête pour les soirées de fêtes ! Le petit plus : appuyez sur le bouton en haut à gauche et écoutez Gypsy et Nounette miauler !

Calendrier de l’Avent : 84 euros