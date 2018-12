Toutes les occasions sont bonnes pour briller de mille feux. C’est une véritable obsession !

J’adore recouvrir mon corps de paillettes et me parer d’un glow ultra glamour » dixit Rihanna. Alors comme Rihanna, êtes-vous prête à faire étinceler votre corps de la tête aux pieds ?

La poudre ultra-fine illuminatrice révélée plus tôt cette année dans la jolie houppette duveteuse Fairy Bomb Houppette Pailletée est désormais disponible dans un tout nouveau format en poudre libre ! Proposée dans la teinte « Rosé on Ice », un rose gold subtilement nacré que vous avez découvert et adoré avec Pom Pom – Fairy Bomb Houppette Pailletée revient dans deux nouvelles teintes éblouissantes spécialement conçues pour convenir à tous les types de peau : « 24Kray », un doré étincelant, et « Coppa Chill », un cuivré scintillant.

Ces trois poudres libres illuminatrices habillent toutes les carnations d’un voile scintillant hallucinant qui accroche la lumière à chacun de vos mouvements. Fondez chacune de ces teintes entre elles pour obtenir un subtil dégradé multidimensionnel de couleurs. Envie d’un look plus sophistiqué ? Chargez votre pinceau de pigments prismatiques doux et scintillants, puis illuminez votre corps, vos yeux et les points stratégiques de votre visage. Effets luxueux inégalés ! Délicatement imprégné de ce même parfum irrésistible à la vanille et à la noix de coco, profitez d’une expérience sensorielle totale dont vous n’êtes pas prête de vous lasser.

Astuces de Pro : Ce produit est totalement versatile. Appliquez sur les yeux avec le Pinceau Fard à Paupières Polyvalent 200 pour un rendu métallisé ahurissant, déposez de la matière sur les points stratégiques de votre visage avec le Pinceau Enlumineur 120, ou parez votre corps d’un voile scintillant avec le Pinceau Kabuki Visage & Corps 160.

3 teintes : 25.90€

Rosé on Ice , un rose gold

24Kray , un doré étincelant

Coppa Chill , un cuivré scintillant.

Fairy Bomb Poudre Scintillante est disponible en exclusivité sur Sephora.fr et sur Fentybeauty.