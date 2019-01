Skin Illusion, le fond de teint

Je n’ai jamais aimé les fond de teint : j’aime que ma peau respire, que l’on voit sa matière. Evidemment je veux tout : gommer les irrégularités, les taches, en bref avoir un teint frais et magnifié. Jusqu’à présent j’utilisait plutôt des BB cream. Plus adaptées à mes problématiques, Jusqu’à cette découverte : Skin Illusion de Clarins.

Skin Illusion ne fait aucun compromis : sa texture sérum nouvelle génération ne conserve que la dose essentielle de pigments en suspension dans des huiles soyeuses non grasses aux vitesses d’évaporation différentes : l’huile de Chardon-Marie bio a été spécialement sélectionnée pour sa texture légère et son toucher sec. Quelques gouttes rafraîchissent instantanément la peau, offrent une glisse aérienne et une nutrition continue.Pas besoin de s’agiter, ni vous ni le flacon, la formule est prête-à-porter. Le teint est unifié et lumineux, les imperfections légères s’estompent sous une perfection sans matière, rayonnante de naturel. Immédiatement, les nacres nouvelle génération du Complexe HD Light Optimizing captent, diffusent et amplifient la lumière pour dégriser et raviver l’éclat, pendant que ses poudres soft-focus la renvoient dans toutes les directions dans un halo flouteur d’imperfections. Jour après jour, l’extrait de janie rouge favorise l’élimination des cellules mortes pour améliorer le passage de la lumière à travers les couches de la peau. La transparence du teint se révèle, l’éclat de la peau renaît.

Personnellement je l’utilise au doigts pour un rendu vraiment voile.

Skin Illusion se décline en 22 teintes pour fusionner avec toutes les carnations.

L’essayer c’est l’adopter !

42 euros