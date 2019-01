Le rouge à lèvres est l’accessoire beauté type d’une féminité assumée et un essentiel de la routine beauté. Avec Le Phyto Rouge, Sisley réinvente son rouge à lèvres iconique : l’intensité d’un rouge à lèvres alliée à une sensation « balm like »* dans une formule soin exceptionnelle.

Phyto Rouge est un rouge à lèvres soin à la texture ultra-fondante qui enveloppe les lèvres d’un film fin, lissant et galbant et leur offre une infusion continue d’hydratation. Grâce au complexe Hydrobooster composé de microsphères de Glucommananes de Konjac et Acide Hyaluronique, les lèvres sont immédiatement repulpées, rebondies et lissées.

Au fil des applications, Phyto Rouge préserve la jeunesse des lèvres : un cocktail d’huiles embellissantes apporte nutrition, souplesse et élasticité. Jour après jour, les lèvres sont plus souples, plus douces, plus élastiques.

Sa texture gel nouvelle génération fusionne comme un fluide au contact des lèvres et procure une sensation de confort incomparable et durable.

L’association de pigments ultra-purs gélifiés offre un impact couleur immédiat et un résultat ultra-lumineux.

Son écrin zébré aimanté à la fois élégant et moderne, renferme un raisin facetté pour une application délicate et précise.

Sa sensation cocoon est addictive. Un rendu maquillage des lèvres pur et uniforme en un seul passage.

Une couvrance modulable, fini satiné lumineux.

Phyto Rouge se décline dans une palette de 20 teintes éclatantes, de la plus nude à la plus vibrante, adaptées à toutes les carnations.

Prix : 41,00 €