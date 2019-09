Mascaras : le grand test

En matière de mascaras, rien de plus difficile que d’être satisfaite. On en change souvent dans l’espoir que le nouveau nous fasse des cils toujours plus longs, nous apporte plus de volume, ne fasse pas de paquets …

Les marques le savent bien et sortent des nouveautés non stop. Plus ou moins géniales, il faut bien l’avouer.

Après un grand test, de nouveautés ou pas. Dans le désordre, voici nos chouchous :

Volume Reveal de Bourjois: le hit de la marque. Il allonge, créé du volume, tient parfaitement, ne fait pas de paquets. Sa brosse capteur de cils permet d’attraper tous les cils même les plus fins. Le regard s’ouvre! On aime particulièrement son petit prix (15,90 euros) et sa formule qui se décline en waterproof avec une tenue 24H.

La petite robe noire de Guerlain : la marque capitalise sur le nom de son parfum de légende pour la décliner en mascara avec la promesse de tenue, longueur, définition, volume et courbe. Promesse tenue grâce a une brosse peu commune 2 en 1 : le corps de la brosse, placé à l’horizontale, permet de charger, recourber et allonger les cils. La tête ronde, utilisée à la verticale, définit, intensifie davantage le résultat et attrape les cils un à un, même ceux aux extrémités. les cils sont parfaitement ourlés. Seul bémol :une tenue assez moyenne pour un prix de 32 euros.

Volume revolution de Chanel : une brosse imprimée en 3D qui est une vraie révolution technique. En un seul geste, les cils affichent un volume extrême immédiat sans surplus. Les cils se déploient parfaitement pour une très bonne tenue (35 euros). Son plus : il convient aux yeux sensibles et porteurs de lentilles.

Twist brush by Terry: volume, longueur, discipline, galbe. On choisit l’intensité pour un effet naturel ou faux cils et cela en un tour de main en twistant le capuchon. La brosse change alors de forme. On aime particulièrement sa tenue plus que parfaite et l’effet soin. 27,50 euros.

Yeux de biche garanti.