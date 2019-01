Cela fait une éternité que nous n’avons pas mis en avant un vanity homme. Un peu normal, car ce secteur n’est pas vraiment celui où un nombre de nouveauté tombe chaque jour.

Et puis il y a les testeurs : difficile d’avoir leur compte rendu (suivez mon regard…).

Ceux sur cette photos sont les TOP 5 de mon mari. Il en a testé une tonne et voici la sélection qu’il a gardé pour sa routine quotidienne.

Son debrief : cela sent bon, ça ne colle pas, ne pique pas, et quand c’est sa crème : elle hydrate sans faire briller et lui apporte du confort malgré le scooter. Que vous dire de plus … difficile. Mais maintenant qu’il a trouvé ceux là, il ne veux plus en changer !

Ce que je peux vous en dire moi ? en effet, le gel douche est divin côté fragrance, sa texture est fine et soyeuse. je le lui pique donc régulièrement mais chuuuut ….

La crème de rasage: c’est la seule et unique qu’il n’a jamais aimé. Dès que je lui en fait tester une autre il est déçu.

le gel après rasage : il a changé son chouchou pour celui ci, il doit donc être vraiment bien.

Le baume hydratant : une valeur sûre, mais il continue à me piquer ma Sisley ! Il va donc falloir que je lui trouve une crème pour lui, rien que pour lui .