Welada Homme, du nouveau !

Parce que les hommes aspirent eux-aussi au bien-être et au respect de leur peau, dès 1960 Weleda leur a dédié un premier soin avec la Crème à raser. En quelques années, la gamme s’est étoffée et Weleda propose désormais six soins 100% d’origine naturelle, qui respectent parfaitement la spécificité de leur épiderme. De quoi répondre à leurs attentes avec une offre ciblée composée de produits pour le rasage, le soin du visage et les gestes fraîcheurs du quotidien : le strict nécessaire pour la trousse de toilette masculine, quand on sait qu’en Europe, un homme utilise 5 à 6 cosmétiques par jour, dont les produits d’hygiène et de rasage.

Testé et approuvé par mon mari adoré :

La lotion après-rasage qui rafraîchit et tonifie. Il a particulièrement apprécié l’effet coup de fouet de la note fraiche. Coté actifs : eau distillée d’hamamélis, extrait de résine de myrrhe, huiles essentielles dont citron et romarin (Flacon 100ml : 11,35 €).

La crème hydratante: hydrate et protège : idéale pour toutes les peaux, même les plus sensibles. Il a adoré le 2 en un : soin de jour et nuit. Une très bonne hydratation malgré le scooter et l’assurance d’une protection efficace contre les agressions extérieures. Son plus : une texture fluide et légère, un parfum frais et subtil. Coté actifs :huile de jojoba bio, huile de sésame bio, extrait de racine de guimauve bio,eau distillée d’hamamélis, cires d’abeille et de carnauba (Tube 30 ml : 13,75€).