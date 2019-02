Voici mon top 6 des soins lèvres, car rien de pire que d’avoir les lèvres qui tirent et se fendillent . Cet hiver puisez dans mon top 6 testé et approuvé et vos lèvres vous diront merci.

En cas de lèvres très abimées, un tube peu glamour mais une texture cocon. Transparents, non collant il est l’allié des mamans car convient parfaitement aux enfants dès la naissance et étant non glossy il est très apprécié des hommes: Cicaplast de La Roche-Posay.

Toujours pour les lèvres en détresse: le baume Lanolips, qui comme sont nom l’indique est à 100% à base de lanoline, comprenez de la graisse de laine de mouton. Pas super glamour dit comme cela mais extrêmement efficace. A l’application il brille joliment , un plus donc.

Vient ensuite le stick Neutogena, une valeur sûre comme dirait ma mère, un SPF 20, de la paraffine, un drapeau norvégien et hop dans la poche. Convient également aux hommes pour son coté mat.

Une autre valeur sûre qui existe depuis la nuit des temps: le baume Orlane. Très agréable à l’application, il fond sur les lèvres et laisse un film protecteur délicat (moins que le cicaplast évidemment car celui-ci a un effet cosmétique que l’autre n’a pas).

Pour finir mes chouchous : 2 petits pots à trimballer partout qui réparent tout ou presque.

Chez Casanera, la jolie marque Corse on s’inspire du maquis pour y glisser les produits de la ruche : gelée royale, miel de châtaigne et propolis. Une recette ultra efficace qui sous forme de cire glisse sur les lèvres. Une légère brillance apparait comme par magie.

Pour un effet gloss, le baume de rose by Terry est le rêve. Il répare en un temps record, protège et repulpe (existe en plusieurs coloris en plus du naturel et depuis peu en d’autres formats). Une fois essayé, il est adopté à 99% des cas.

Voilà, bon baisers de mes lèvres réparées.