Punch Needle et cie

Il pleut, il pleut bergère …. Alors j’insta pas mal et suis tombée sous le charme du punch needle, nouveau passe-temps à la mode. Avant de me lancer dans cette entreprise du DIY tendance, j’ai décider de me renseigner un peu, car je ne suis pas vraiment une manuelle. Enfin si, disons que plutôt la patience est moi cela fait 2. Mes recherches m’ont conduites au livre Punch Needles et cie de Julie Robert (édition Marabout). Une mine d’info pour les débutantes comme moi (quel tambour, quel taille d’aiguille, des patrons … ). Ce que j’ai le plus aimé ce sont les explications claires, concises et les idées créatives qui vont du fameux coussin, à la petite poupée-doudou en passant par la customisation d’une pochette.

L’autre coup de coeur est pour le site sur lequel je l’ai trouvé :creavea. Simple, facile d’utilisation, une fois mon livre lu et modèles à réaliser choisis, je n’ai plus qu’à cliquer pour avoir tout mon nécessaire de pro. D’ailleurs j’ai commandé d’autres choses pour réaliser des inventions pour ma fille.

Prochain rdv dans quelques temps avec mes réalisations.