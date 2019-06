NEZ, revue olfactive

Nez est une revue olfactive destinée au grand public public, averti tout de même avec, entre autres, comme rédacteurs de grands noms de la parfumerie.

Des sujets passionnants et envoutants comme Des effluves et une œuvre, un grand reportage sur le Jasmin à Grasse, ou encore un billet signé Céline Ellena.

Plus spécifiquement le dernier numéro a comme thématique l’animal. Vaste sujet, absolument passionnant : l’odorat a longtemps été considéré comme un sens animal, primaire, instinctif, bestial…

Si l’homme, en se redressant sur ses deux pattes arrière, a développé son ouïe et sa vue, sens reconnus comme plus nobles et intellectuels, les animaux ont conservé l’odorat comme moyen de communication principal. Les animaux se sentent entre eux, mais sentent aussi tout court, bon ou mauvais. Si l’odeur deleur pelage nous attire parfois, celle de leur chair nous repousse souvent.

Du musc à l’ambre gris en passant par la civette, l’animal a aussi de tout temps été pourvoyeur de matière première dans la confection des parfums, jusqu’à très récemment. De La Panthère de Cartier à Muscs Koublaï Khän de Serge Lutens, l’animal s’infiltre dans les flacons, diffusant ses notes fauves indésirables tapies derrière les fleurs fraîches, comme si l’homme voulait diffuser un message olfactif, retrouver une aura oubliée qu’il aurait perdue au cours de son évolution ?

19,90€ le numéro

nez-larevue.fr