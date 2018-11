Emblématique Patchouli

Originaire de Chine occidentale, d’Inde et d’Indonésie, le patchouli est surtout recherché pour son huile essentielle extraite de ses grandes feuilles souples et odorantes. Sa tige robuste est d’environ 1 mètre de haut et ses feuilles dentelées. Ses fleurs blanches, parfois violacées, poussent en épis. Elle a de nombreuses propriétés qui en font une des plantes médicinales les plus utilisées par les médecins traditionnels chinois, elle est également utilisée en parfumerie et cosmétologie.

Le Patchouli frais n’a pratiquement aucune odeur. Ce n’est qu’une fois séché et fermenté que se dégage la spécificité de sa senteur.

Son sillage très tenace en a fait le symbole des années 1970, de la génération hippie, incarnation de la liberté sexuelle, de la paix ainsi qu’une nouvelle spiritualité venue d’Orient. Il est alors utilisé brut.

Quand on pense Patchouli, c’est le mythique Patchouli de Réminiscence (un boisé racé né en 1970) qui par son odeur puissante, sensuelle et enivrante ne laisse personne indifférent.

En l’intégrant à d’autres matières premières, le patchouli apporte de la profondeur et du caractère et donne naissance à des compositions telles que :

Patchouli de Réminiscence, 200ml, 104 euros

Moon Light Patchouli de Van Cleef & Arpels, eau de parfum, 130 euros

Opium d’Yves Saint-Laurent, eau de parfum, 92.50 euros

Tenue de soirée d’Annick Goutal, eau de parfum, 135 euros

Si Giorgio Armani, eau de parfum, 134 euros