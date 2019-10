Quarante-cinq ans est un vrai cap pour notre visage, moins ferme, moins tonique, moins dense, il est enclin à un réel relâchement cutané. Le responsable ? Le collagène, cette fameuse protéine présente dans l’organisme permet l’élasticité et la fermeté de la peau, qui avec le temps diminue (1/3 de collagène en moins à 45 ans). Raffermir, redessiner l’ovale et repulper sont alors indispensables. Du haut de mes 45 ans, j’ai décidé de tester la nouvelle gamme Payot, la gamme Roselift, dont la promesse me faisait assez envie : fermeté, tonicité, éclat, de doux mots à mes oreilles.

Et je dois dire que j’ai été conquise, en particulier par 2 produits :

La Crème jour, 78 euros les 50 ml : Sa texture unique rose tendre est à mémoire de forme. Un peu surprenante lors des premières applications car comme élastique. Tout au long de la journée, elle lifte la peau, formant un maillage gainant à la surface de l’épiderme.

Le soin liftant yeux, 45 euros les 15 ml : La crème est légère, sans parfum. A peine nacrée, elle lifte délicatement le contour de l’œil et ouvre le regard, grâce à l’action tenseur mécanique de l’extrait d’avoine. Elle est complétée par un extrait d’arbre à soie, qui atténue poches et cernes pour un regard plus grand, plus jeune, visiblement.

Payot propose également dans cette gamme Roselift une crème nuit (79 euros les 50 ml) et un concentré de crème, 78 euros les 30 ml (pour les peaux plus matures ou un jour où l’on a besoin d’un plus coup de lift) car 2 x fois plus concentré que le soin de jour. Je l’utilise en cas de nuits courtes ou pour une sortie. Bluff assuré.