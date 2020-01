Le yoga du visage, un titre étrange n’est-ce pas ? Et oui cette pratique existe ! Pour cela j’ai rencontré son ambassadrice en France, Sylvie Lefranc.

Le but ? Relaxer les traits de son visage, le raffermir et lui donner ce glow tant recherché.

Autant vous le dire, Sylvie ne fait pas du tout son âge, cette jeune quadra en fait nettement moins, un point positif pour celles qui comme moi ont envie de s’y mettre dans un but de « rajeunissement ».

Autour d’un déjeuner bio et vegan elle m’a expliqué son parcours basé sur une formation solide d’esthétique, de hatha et yin yoga et de yoga du visage par la prêtresse du genre : Danielle Collins.

Sylvie Lefranc donne aujourd’hui des cours collectifs au Tigre Yoga , des cours particuliers et des massages à domicile

J’ai testé un cours collectif au Tigre Yoga, en 1h de pratique de grimaces, effleurages et autres automassages, de véritables bienfaits sur mon visage apparaissent : j’ai l’air apaisé et reposé. Et cela perdure pendant environ 3 jours.

J’ai eu donc envie de continuer à la maison, grâce à son livre paru aux éditions Leduc : Yoga du visage. Sa base line : 5 mn par jour pour rajeunir. Tout un programme !

Très didactique il explique pas à pas les différents mouvements à faire en fonction du but recherché.

Je l’ai étudié, me suis équipée d’un Gua Sha (Odacité) et me voilà face à mon miroir.

Miroir, mon beau miroir …. C’est amusant, on se prête vite au jeu. Mais malheureusement je ne suis pas de celles qui arrivent à s’auto-discipliner et à se donner 5 mn. Donc pour ma part ce fut assez vite abandonné. Mais ce livre est une vraie mine d’or et je me surprend parfois dans le bus à utiliser ses techniques d’acupression qui stimulent le collagène, activent la circulation de l’énergie.

En revanche je retournerai à ses cours collectifs et m’offrirai de temps en temps un cours particulier. Et comme Sylvie pense à tout, une chaine youtube a ouvert où elle vous guide pas à pas.

Sylvie Lefranc, le yoga du visage, éditions Leduc 17 euros

Cours collectifs aux Tigre Yoga www.tigre-yoga.com

www.sylvielefranc.fr