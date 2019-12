Cours d’auto-coiffage chez Alexandre de Paris

Je suis l’archétype de la fille mal coiffée, cheveux aux vents, je suis incapable de faire un brushing correct. Alors j’en ai pris mon parti et en est fait un style….

Mais pour être honnête j’aurais aimé être ce ces filles toujours impeccables, le cheveu lustré et brillant.

D’autant que mes cheveux sont ondulés. Le wavy est à la mode me direz-vous, mais il est tellement plus séduisant sur une fille de 18 ans que sur une femme de 45.

Quand j’ai reçu une invitation pour un cour d’auto-coiffage chez Alexandre de Paris, autant vous dire que j’ai sauté sur l’occasion. 1 h avec un pro pour une vie coiffée ? Je signe !

Me voilà à l’Académie Alexandre de Paris , avenue Hoche dans le 8ème arrondissement de Paris. Cheveux lavés, séchés et brushés du mieux que j’ai pu, histoire de montrer à mon professeur l’étendue du désastre.

Elle m’annonce que rien n’est perdu. Je lui explique ensuite quel est pour moi mon brushing idéal : un brushing de tous les jours, coiffée mais pas to much.

Allez, je me lance: brosse ronde et sèche-cheveux à la main. Heureusement ma prof est là. Elle dirige chacun de mes gestes, m’explique le pourquoi du comment et cela fonctionne. Petit à petit je prends plus confiance en moi et le miracle arrive. Je suis coiffée ! C’est joli et à la maison cela ne me prendra que 20 mn. Le rêve !

Depuis je le fais et refais assez facilement je dois dire ce fameux brushing. Je me laisserai bien tenter par un autre cours afin d’apprendre une coiffure un peu plus travaillée.

A noter : si bon vous semble vous pouvez venir avec vos accessoires pour apprendre à les manier (brosse, sèche cheveux, ghd), vous desirez apprendre un super chignon, c’est possible ! Des bouclettes ? c’est possible. Apprendre à coiffer votre fille ? c’est possible ! D’ailleurs il parait que des papas viennent avec leur fille pour apprendre à leur faire des chignons pour la danse (retenir la chose comme cadreau de fête des pères dans quelques années pour mon mari).

En bref, c’est mon coup de cœur ! un vrai bon momen utile et agréable dans le sacro saint du célèbre Alexandre.