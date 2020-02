Les shampoings … un vrai sujet qui concerne toute la famille.

On en a testé une tonne, voici notre best of. Ne rêvez pas, nous n’avons pas encore trouvé celui qui peut etre utilisé par tous. Alors chacun le sien. Vive les salles de bain débordant de produits !

Pour les enfants :que ce soit pour les 0-3 ans ou les 3-6 ans, le must have reste, loin devant, la marque Enfance. Tout doux ils sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nos têtes blondes. Bravo à cette jolie marque, car par exemple, ma fille qui a les cheveux ondulés et secs avait avant une chevelure mousseuse qui se plaçait mal, depuis que nous utilisons le shampoing 0-3 ans, Boucles rebondies, cheveux fins qui ne cassent plus et sa coupe se place parfaitement.

Pour nos hommes : Abonnés aux casques de scooter, les cheveux des hommes sont comme asphyxiés et tombent. Korrès, la célèbre marque grecque, propose un shampoing homme contre la chute des cheveux à la cystine et aux minéraux. Sa fragrance vivifiante en séduira plus d’un.

Pour les cheveux secs : A mon sens le top du top, la gamme Momo de Davines alternée avec le shampoing Melu. Hiver comme été mes cheveux sont ultra secs, cassants et par-dessus le marché, fins. Ce qui n’arrange rien je fais des balayages. Malgré les masques, les differents produits essayés. Ils restaient de paille. Depuis que j’ai découvert ce rituel, ma chevelure a changé, facile à coiffer, ils sont doux et soyeux.

Pour les cheveux ondulés à bouclés : Foncez sur la maque Deva Curl, la gamme est vraiment large et spécifique à chaque problèmatique de ce type de cheveux. Le grand plus. Disponible en ligne un assistant vous aide à faire votre choix.

Pour les cheveux en manque de volume : Pour celles qui en ont marre de ressembler a un petit oiseau déplumé, le shampoing et l’après shampoing Super Siberica Kedr, Rose & Proteins va vous changer la vie. Au programme un cocktail qui apporte volume et hydrate en profondeur.



Pour les cheveux gras : J’imagine que vous connaissez le shampoing à l’ortie de chez Klorane, mais que vous n’utilisez pas forcement de shampoing sec entre 2 shampoings. Le shampoing sec est votre couteau suisse, car il permet d’espacer les shampoings . Pensez-y !