L’eczéma est un cauchemar, encore plus chez nos enfants, chez qui le traitement doit être simple et efficace. Quand on voit sur les réseaux sociaux le nombre de parents désespérés qui demandent des recettes miracles, on s’aperçoit vite du désarroi dans lequel est plongé les familles.

Nous sommes également passé par là. Ma fille a la peau ultra-sensible, dite atopique et elle faisait de l’eczéma au niveau du plis du genou et sur les mains. Eté comme hiver. J’ai eu la chance de trouver la formule qui lui réussit parfaitement.

Mais avant d’en arriver là, il nous a fallu l’été dernier gérer une crise abominable, ses mains étaient comme brulées. Pourtant nous n’utilisons pour elle que des gels douches et crèmes pour le corps de para-pharmacie pour peaux atopiques. Pourtant Rien n’y faisait, la cortisone bizarrement ne faisait qu’aggraver les symptômes. J’ai tout tenté : le beurre de karité bio, une alimentation différente ….

Jusqu’à trouver la crème : la crème réparatrice Miel de Manuka IAA10+ qui restaure les peaux abimées et asséchées, répare les irritations cutanées superficielles. En 1 journée de badigeonnage intense, l’eczéma de ses paumes de mains était nettement mieux. Mais pas assez rapide à mon goût, alors j’ai pris rdv chez un rebouteux dans le village dans lequel nous passions quelques jours. La séance de magnétisme a duré 20/25 mn tout au plus. Et le lendemain …. PLUS RIEN ! Plus rien du tout ! Je n’ai aucune idée si c’est la conjugaison de tout, mais je vous assure que nous étions réellement soulagées, moi de ne plus voir ses petites mains la faire souffrir, et elle de ne plus souffrir. Depuis elle n’a pas refait de crise au niveau des paumes.

Comme stipulé plus haut, nous n’utilisons que des produits pour peau atopique pour ses soins quotidiens, mais l’hiver derrière les genoux il y avait souvent un début d’eczéma. Dernièrement impossible d’arrêter le processus avec notre duo habituel ; alors j’ai changé la routine pour l’huile lavante Xera Calm A.D d’Avène. Suivie du baume relipidant. Génial ! La fragrance à l’amande séduit toute la maisonnée, et surtout sa peau est redevenue saine en 2 jours:

Les zones récurrentes de grattage et les zones sensibles irritées ont une physiologie particulière qui les rend difficiles à prendre en charge. Leur ciment cutané est perforé de microfissures invisibles qui empêchent l’épiderme de jouer son rôle de barrière protectrice, aggravant ainsi la sécheresse et l’irritation de la peau. La formule sur-mesure de XeraCalm A.Dcontient exactement ce qu’il faut pourdiminuer immédiatement l’intensité des sensations de démangeaisons et réduire les pics de sécheresse des zones récurrentes de grattage sur le visage, le corps et les paupières. Enrichi en huile d’origine végétale ultra-concentrée et en Cer-omega, lipides mimétiques de la peau, ce soin SOS réduit les pics de secheresse sévères. La fonction barrière de la peau est restaurée, réduisant ainsi la pénétration des agents étrangers ainsi que la déshydratation de la peau. Apaisante, anti-irritante et adoucissante, l’eau thermale d’Avène est au cœur des soins délivrés à la Station Thermale d’Avène. Elle possède un don unique, celui d’apaiser, de redonner du confort aux peaux les plus sensibles et intolérantes

Côté mains, Ma fille se lave les mains uniquement avec du Savon de Marseille (naturellement antibactérien) de chez la Compagnie de Provence. Elle a jeté son dévolu sur celui délicatement parfumé à la rose. En flacon pompe, il minimise les germes possibles. De plus, un format en plastique existe (pas très écolo j’en convient, mais au moins elle peut du haut de ses 2 ans l’utiliser seule sans le casser).

Ahhhh j’allais oublier, parfois il est difficile pour les enfants de s’astreindre à des rituels de soins. Avène a pensé à tout en créant Pikédoo, un petit personnage qui lui aussi a la peau à tendance atopique. Grâce à 21 histoires, écrites par Séverine Vidal, auteure de livres jeunesse, le rituel des soins devient un nouveau rendez-vous qui s’installe, comme une bulle de paix, dans le plaisir et la complicité.

www.eau-thermale-avene.fr/xeracalm-ad-21-histoires