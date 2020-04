Depuis 3 semaines la beauty team est débordée comme jamais. Comme la plus part d’entre-vous nous tentons de gérer le quotidien et avons pris la décision de mettre vanitycase en stand-by . Pourquoi alors que le net n’a jamais été aussi consulté? Tout simplement pour nous occuper de nos familles respectives. Pour ma part je me suis découverte prof de yoga pour enfants, cuisinière hors pair, pâtissière et grande chef sioux. J’ai brulé une chemise et abandonné le repassage depuis. Mon aspiro a rendu l’âme la 1ère semaine de confinement (2 chats, des enfants, un mari vous imaginez le topo) et on attend toujours que Chronopost retrouve notre commande avec le nouveau. Mes cheveux sont en vrac et les racines commencent sérieusement à pointer leur nez, j’ai pris un antibio et fait une réaction donc suis couverte de pustules, les bons petits plats arrondissent joyeusement mes hanches… Pour l’instant je n’ai pas ouvert un livre, pas fait une manucure et rêve d’un petit moment rien que pour moi. Promis dès que je le pourrais je posterai, car une tonne de supers articles attendent sagement d’être pondus.

Mais en vrai tout cela est du bonheur car nous allons bien et que nous sommes ensemble, que nous attendons avec impatience 20H pour applaudir à nos fenêtres, que de nouveaux rituels se sont créés comme celui assez basique mais si bon de jouer aux 7 familles .

Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et de vos êtres chers, comme l’a si bien dit la reine mère : « we will meet again ».

A très vite..