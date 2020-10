Le baume génial de la marque Ouate protège les lèvres fragiles des enfants de 4 à 11 ans grâce à sa formule spécifique composée à 99% d’ingrédients d’origine naturelle, sans allergènes et testée sous contrôle dermatologique.

Un soin hydratant et protecteur qui associe 3 huiles précieuses aux vertus hydratantes et adoucissantes (huile de ricin, d’amande et de tournesol) au beurre de karité qui nourrit et protège.

Une texture fondante qui apaise les lèvres sensibles associée à la fraîcheur et au doux parfum de menthe à l’eau, avec sa formule naturelle ce baume génial, il porte bien son nom, apporte douceur et réconfort aux enfants.Premier baume à lèvres rechargeable. Tout cela c’était ce que les mamans vont trouver super.

Et voici pourquoi ce baume vraiment génial va être adopté par vos enfants: c’est un accessoire ludique.

Contrairement au stick habituel, dont l’embout finit souvent « écrasé », par manque de dextérité, son utilisation est devenue désormais très facile ! L’ergonomie de son bracelet-montre a été spécialement pensée pour que, dès 4 ans, les enfants puissent prendre soin de leurs lèvres en toute autonomie. Mais ma fille de 3 ans l’utilise parfaitement et en est dingue. Amusant et pratique, il ne quitte plus son poignet donc impossible de le perdre !!