Cette mini brosse à cheveux est révolutionnaire ! Fini les noeuds, fini les cris ! Toute mini on la trimballe partout, elle se glisse facilement dans le plus petit des sacs.

Brevetée elle possède un enchevêtrement de 396 picots sphériques de longueurs différentes.

Cette judicieuse organisation permet d’une part d’épouser parfaitement l’arrondis du cuir chevelu, d’autre part de masser le cuir chevelu et de le débarrasser efficacement des salissures.

Son nom ? La scalp brush cute ! Son créateur ? David Lucas !

Ce coiffeur star a souhaité une brosse à cheveux qui démêle, tout en douceur, sans risque de casser la fibre capillaire, sans irriter le cuir chevelu. Pari étonnamment réussi : je l’ai testé puis l’ai faite tester à ma fille, pour qui le brossage rime avec cris. Seul hic elle me l’a piquée. Je suis obligée d’aller dans sa salle de bain en douce pour m’en servir .

J’allais oublier le plus important selon moi : pendant le shampoing, la scalp brush cute démultiplie l’efficacité nettoyante de celui-ci. Grâce à ses billes sphériques qui terminent les picots , elle facilite l’élimination des résidus qui s’amoncellent sur le cuir chevelu, tout en le massant.

Idem pour le masque. elle potentialise son efficacité. Comme si 396 doigts ultra-fins vous venaient en aide pour répartir le masque sur chacun des cheveux. A utiliser alors pour l’application et pendant le rinçage.

Brosse à cheveux Scalp Brush cute de David Lucas, 50 euros