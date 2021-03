L’huile anti-eau de Clarins est mon coup de cœur depuis des décennies, normal c’est un produit devenu culte. Pour moi, et pour beaucoup d’autres femmes, rien ne l’égale et cela depuis de nombreuses années. Rien n’y fait, les dernières nouveautés minceur sont systématiquement misent au fond du placard au bout de 15 jours et je reviens toujours à cette fameuse huile.

L’Aromaphytosoin Clarins est un concept unique créé par Jacques Courtin-Clarins il y a plus de 60 ans : la synergie d’huiles essentielles aromatiques et d’extraits de plantes bénéfiques. Huile anti-eau en fait partie. Affinante et drainante, c’est le soin idéal pour diminuer les sensationsde lourdeur. Enrichie d’huiles essentielles de géranium odorant, de citron, d’oranger amer, de marjolaine, d’extraitsde genêt d’Espagne et de fève tonka, l’Huile « Anti-Eau » aide à affiner la silhouette tout en laissant la peau souple et satinée.

L’idéal est de l’appliquer de préférence le soir, sur peau encore humide après la douche, en remontant des chevilles vers les cuisses. Si possible, il faut faire suivre à nouveau d’une douche fraîche en remontant à partir des pieds. Personnellement je préfère le faire le matin sous la douche aidée d’un rouleau de massage à picots. En plus de son action drainante incontestable, l’huile de noisette fixe l’hydratation et laisse la peau douce, tonique et satinée. Les essences aromatiques favorisent une sensation de bien-être absolu. L’autre plus qui ne gâche rien elle, elle ne tache pas.

Huile anti-eau Clarins, 54 euros les 100 ml.