Ma grossesse a changé beaucoup de chose …. évidemment …. mais je ne m’attendais pas à prendre une pointure de chaussures en plus et encore moins à avoir les pieds secs. « Mazette » me direz-vous ? Mon calvaire n’a pas été réglé mais nettement amélioré. Alors chaque soir, chaque matin je badigeonne mes petons consciencieusement et gare à moi si j’oublie rien qu’une seule petite fois, c’est reparti ….

Mon top 4 est basé sur des critères simples: super méga hydratation, absorption rapide, des pieds tout doux après l’application et un résultat VISIBLE ! Mais aussi et cela n’est pas des moindres un packaging joli, voire pas trop moche, car dans cette catégorie, on trouve trop souvent des horreurs qui annoncent à tous que vos pieds sont secs !!! Chose qui à mon sens est un vrai tue l’amour (chéri si tu me lis, quitte cette page tout de suite, ce n’est pas moi, c’est mon double qui écrit).

Ma préférée est incontestablement la crème pied haute nutrition Cold Cream marine de chez Thalgo (17,50 euros). Son plus une absorption hyper rapide.

Pour les adeptes du bio, la crème pied extra douce de chez Melvita (13, 30 euros) est composée d’huile de macadamia, d’huile essentielle de menthe et est enrichie en extraits de pépins de pamplemousse.

Pour celles qui souhaite en plus allier hydratation et anti-odeur, la crème Epidiane est parfaite (10 euros). A utiliser à mon sens le matin et à compléter avec une crème un peu plus nourrissante le soir, comme la crème pieds Evoluderm (6 euros). Au beurre de karaté, elle est ultra onctueuse.

Voilà vous savez tout pour commencer cette rentrée du bon pieds !