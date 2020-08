Rhoooo qu’il est beau, efficace et …. sans douleur le nouvel épilateur Panasonic ES-EL8A. C’est un peu la surprise de l’été, car sincèrement j’étai assez dubitative devant un énième nouvel épilateur. mais j’ai essayé et j’ai approuvé ! je vous raconte .

Bon, je ne suis pas très poilue, mais je déteste les poils sur ma personne. Alors je suis une adepte des pilleurs électriques qui permettent de ne pas attendre d’avoir le poil long. Ils pousse un peu et hop …. aux oubliettes. J’en suis d’autant plus fan depuis le confinement. L’idée que certaines ont dû patienter et vivre avec leur poils … Bref , je me la pète car oui je fais partie des filles qui étaient impeccables à ce niveau là (car les racines capillaire je ne vous raconte pas).

le Panasonic ES-EL8A est beau, et oui or rose … Comme un bijou. Une forme de rasoir ultra pratique pour une meilleure prise en main et doté d’une d’une myriade d’accessoires comme une tête zone sensible.

On y ajoute une tête de rasage, un peigne, une tête pour une pédicure etc …

Sa tête extra large est dotée d’un double disque et de 60 pincettes. Flexible à 90° elle épouse parfaitement les formes du corps. Sa technologie wet and dry, peut s’utiliser avec la mousse de son gel douche pour une épilation quasi indolore (cela je n’ai pas testé) mais il est doté d’une lumière LED pour voir tous les poils même les plus fins. mais pour moi son véritable plus c’est au niveau douleur. On se souvient toute des début affreux avec l’épilady de nos mamans, puis ils se sont modernisés et c’est devenu l’équivalent d’une épilation à la cire en terme de ressenti. Là chapeau! beaucoup, moins douloureux qu’avec la cire. Beaucoup plus léger et compact que ces prédécesseur il se glisse facilement dans une trousse de toilette.

Seul hic pour moi il faut le charger 1 h pour s’en servir 30 mn (mais suffisent si vous faites jambes entières et maillot). Pas le temps de faire les aisselles par exemples. Mais bon, un petit désagrément.

Lavable et rechargeable, il coûte 119 euros, voilà à vous de jouer. Bon épilation !