Chaque année la question des solaires est abordée…. Quels solaires utiliser ? La question est très simple et la réponse encore plus. Pour moi, c’est sans appel : du spf 50 et au minimum du 30. Le tout sous un chapeau; ou à l’ombre et jamais au grand jamais en plein soleil. Et on se tartine tous avant de partir à la plage. Et oui je suis bronzée malgré ma peau de blonde.

Pour les enfants, c’est sans appel, un t-shirt anti uv, un chapeau et je ne jure que pas la Roche Posay SPF 50, j’adore le fait qu’elle existe dans tous les formats (du XXL au XXS qui de glisse partout), qu’elle ne laisse pas de traces blanches, qu’elle pénètre facilement et dont la fragrance sait se faire oublier.

Dernièrement ma fille s’est fait un vilain bobo sur la joue, pour prévenir une éventuelle cicatrice j’ai rajouté à son rituel plage la crème Cicabio SPF 50 de Bioderma . Elle protège et permet une meilleure cicatrisation.

Pour mon mari et moi (cette année il a réussi à me convaincre d’alléger le sac de plage et nous faisons crèmes communes): pour le visage et le décolleté je mise sur la marque Sisley. Avec une préférence au vu de mes 46 ans pour la Sunleya, véritable soin solaire anti-âge il me protège du soleil tout en assurant prévention et réparation des effets de l’âge. Gros avantage de cette crème, je ne mets aucune crème de jour en dessous, pas besoin.

J’y ajoute le super stick teinté SPF 50 de la même marque sur les zones sensibles (pour moi les grains de beauté du décolleté, une vieille cicatrice et mes pommettes qui ont tendance à rosir plus vite que le reste du visage).

Pour le corps, je mise sur Esthederm dont je raffole de la fragrance : Adaptasun mer et tropique. Un brevet a été déposé pour activer le processus naturel de pigmentation, pour renforcer et accélérer le bronzage, il assure la photoprotection naturelle de la peau.

Pour ma mère: elle ne s’expose jamais, reste sous un chapeau quasi nuit et jour (j’exagère presque) et applique régulièrement Photo Reverse de chez Esthederm. Ce soin protecteur éclaircissant atténue et prévient les taches brunes. Teinté il permet d’unifier le teint pour une carnation encore plus lumineuse.

Voilà notre petite famille est parée, viva la playa !