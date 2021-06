Préparer l’été …. un joli sujet que j’écris un jour de pluie. Autant vous dire que comme vous je suis motivée pour que le soleil arrive, d’autant que les terrasses sont enfin ouvertes. La peau dorée et la chevelure de sirène cela se travaille sur place mais également avant.

On gomme le corps on l’hydrate, on l’hydrate et on l’hydrate. J’ai d’ailleurs découvert un joli pot en bambou idéal contenant un baume pour les peaux deshydratées ou très sèches . Ce baume à l’huile de graines de chanvre est composée d’ingrédients entièrement naturels, tel que l’huile de rose musquée, offrant de fortes concentrations d’antioxydants protégeant ainsi de l’apparition de ridules et de l’aspect fatigué. Les extraits d’algues hydratent et protègent la peau, qui devient plus douce et lisse. L’aloe vera, l’huile de jojoba, huile d’olive et le beurre de karité apaise la sécheresse cutanée. Sa Texture soyeuse pénètre rapidement sans laisser de film gras. (39 euros les 100 ml, the organic hemp line).

Histoire de ne pas ressembler à un cachet d’aspirine, on mise sur l’autobronzant. Dans cette catégorie ma préférence va vers la ligne (très complète de Clarins). Pourquoi ? Car on module à l’infini le rendu attendu. J’aime particulièrement les Addition Concentré Eclat (visage ou corps). On mélange 2/3 gouttes à son soin habituel et on applique. Le rendu se module à l’envie et selon sa carnation de départ. Une vraie réussite. ( Self Tan Clarins Addition Concentré Eclat visage (15 ml) 28 euros, corps (30 ml) 39 euros.

De jolis cheveux en été, rime avec de joli cheveux entretenus. Le secret ? ne pas attendre l’été pour les hydrater et les soigner tout le long de l’année. Masques, shampoings adaptés mais aussi huile et quand je cite une huile, c’est évidemment l’huile de Léonor Greyl. Indétronable selon moi, même depuis que sa formule a évolué. Elle est le secret de beauté que l’on se transmet de mère en fille. constituée à 97% d’ingrédient naturels je l’applique mensuellement sur les cheveux ondulés de ma fille de 3 ans, sans danger. Pour moi toute l’année en soin réparateur car mes cheveux sont cassants et bien évidemment l’été pour réparer des méfaits de l’eau de mer et du soleil. Attention, sa fragrance est addictive. 39 euros