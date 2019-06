On connait tous et toutes le dentifrice iconique de la marque Email Diamant, la « Formule Rouge » qui sublime le sourire depuis 1893.

Leur nouveauté, que j’ai testée pendant 3 semaines et méga approuvée, est un soin doux et respectueux de l’email qui permet de gagner jusqu’à 4 teintes blanches.

Pour moi ce fut 1,5 teintes environ. Il faut dire que mes dents sont naturellement blanches et qu’un vrai blanchiment sur le fauteuil ne m’est pas destiné. Dans ce tube : de la véritable poudre de perle pour une action polissante et de l’oxygène actif pour une action blanchissante.

Résultats : une véritable aide pour enlever les taches de surface et la plaque dentaire. Un sourire plus blanc donc plus jeune.

Cure intensive Blancheur Email Diamant 6,20 €, le flacon 50ml