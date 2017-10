Pop your Beauty, J-5

J-5 avant Pop Your Beauty, le salon parisien dont vanitycase.fr est partenaire. On a trop hâte !

Au programme : découverte de nouvelles marques de niche comme Apicia, Bliss you ou encore Skinjay, redécouverte de plus connues comme Valmont, Oh My cream et Dyson (l’occasion de tester le fameux séchoir au design de malade), de participer à des conférences, de faire du yoga, de rencontrer l’équipe, d’échanger autour d’un petit de jus de coco…

Bref de faire le plein d’infos et de marques beauté. Pour cela il vous suffit de prendre vos billets, de jeter un œil au programme, et hop c’est parti pour 2 jours en beauté au Carrousel du Louvre.

Que la beauté soit avec vous !