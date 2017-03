Planity, prendre ses rdv beauté premium, 24h/24, 7j/7

D’un naturel méga désorganisé – j’oublie tout, je perds tout – et avec des journées bien remplies, c’est toujours à 22h30 que je pense à prendre mes rendez-vous beauté. Je remets donc sans cesse cela à demain sans jamais le faire. Vous imaginez ce que cela peut parfois donner en terme de racines de cheveux et autres.

Heureusement depuis quelques temps de très gentilles personnes ont pensé à des filles et garçons comme moi et nous mettent à dispo la prise de rendez-vous beauté en ligne. Rien de bien nouveau pour certains, mais en fait si !

J’ai testé et vraiment super approuvé PLANITY, la nouvelle plateforme de e-Beauté qui propose de la beauté haut de gamme (institut de beauté, salon de coiffure, barbier, manucure, pédicure).

Super simple d’utilisation et rapide, j’ai pris rdv via mon ipad pour une manucure pédicure dans un très joli salon près de chez moi que j’avais repéré depuis belle lurette sans jamais passer la porte ou même noter son numéro de téléphone. Ensuite j’ai reçu un SMS de confirmation avec la date et l’heure (pratique car même cela je suis capable de mal le noter).

J’ai vraiment apprécié que tous les prix soient mentionnés en ligne, pas de mauvaises surprises donc, on paie sur place et comme sur doctolib on peut annuler ou reporter ses rendez-vous 7j/7, 24, 24h. Une vraie liberté !

Contrairement à la concurrence pas de promo mais une vraie sélection de savoir-faire via des établissements hauts de gamme comme l’un de mes coiffeurs chouchous : l’appartement de Christophe Nicolas Biot. Croyez-moi, un must en coiffure (la coloriste Vanessa est une magicienne du naturel).

Avec Planity, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas être impeccable de la tête aux pieds.

www.planity.com

Actuellement sur Paris et l’Ile de France, Lyon, Bordeaux et Toulouse, et courant de l’année Planity étendra son offre à d’autres grandes villes.

