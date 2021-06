L’été à pointé son nez, soleil, chaleur, baignades. Un bonheur …. oui mais. la peau a besoin d’être réparée et hydratée en profondeur. La peau déshydratée n’est pas facile. elle a soif. Soif d’eau. elle se plisse devient capricieuse avec le temps.

Pour la contenter voici le top 3 que nos chères cobayes à peaux déshydratées ont plébiscitées.

Mandarine, + de 70 ans, une peau sèche par nature : la crème Onagrine, la crème aux 20 huiles précieuses (55 euros les 50 ml). Véritable plongée au cœur des plantes, ce soin global, qui combine 10 actions anti-âge pour requinquer la peau, était un challenge pour les équipes Recherche & Développement d’Onagrine. 20 huiles issues de plantes extraordinaires sélectionnées à travers le monde et 3 végétaux précieux agissent en synergie dans cette formule active et clean (+94% d’ingrédients d’origine naturelle). Un mariage inédit pour permettre à la peau de retrouver sa force et sa vitalité tel un coup de baguette magique. Le soin, délicatement parfumé, dévoile aussi un sillage composé par Pierre Guillaume, artiste parfumeur français de renom. Lové dans un écrin d’exception -inspiré du pot œuf mythique de la marque- sa texture ne, sensorielle laisse un voile velouté sur la peau, sans effet gras ni brillant.

Fleur, 47 ans, une peau sensible +++ qui a besoin de réconfort: la crème réparatrice au karité Sisley (114 euros les 40 ml).La Crème Réparatrice est le soin compensateur idéal pour lutter contre les méfaits des agressions extérieures. Enrichie en beurre de Karité aux propriétés apaisantes et nourrissantes, elle répare la peau, apaise les sensations d’inconfort, hydrate et laisse la peau souple.

Véritable soin SOS à la texture crème, fine et onctueuse, la Crème Réparatrice permet d’apaiser et réparer les effets du grand air et du soleil. Un best, cher mais qui remplit parfaitement sa mission.

Valentina, 33 ans, peau mixte sujette à petits boutons : La crème Culture de Nuit d’Antipodes (50 euros les 60 ml). La Crème de Nuit aux Probiotiques est idéale pour réduire les inflammations dues aux imperfections et les rougeurs des peaux sensibles grâce à au kalibiome AGE, une « bonne bactérie », qui aide à restaurer l’équilibre du microbiome cutané. Capable de stimuler une réaction chimique au niveau cellulaire, ce probiotique assure un grain de peau lissé et un teint plus régulier, tout en purifiant la peau puisqu’il rééquilibre la flore. L’acide hyaluronique végétal quant à lui, recharge la peau en eau pour une hydratation intense et une action anti-âge, et la fougère noire de mamaku répare la peau pendant la nuit. Enfin, les extraits de lin harakeke offrent une sensation de douceur et de fraîcheur immédiate.