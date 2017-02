Avec l’âge, les traits sont plus marqués, les volumes disparaissent pour laisser la place à des creux disgracieux. Résultat, on a l’air fatigué même en vacances, les traits tombent et le visage, disons- le, se « casse la gueule ». Un programme peu réjouissant !

Alors comment gommer discrètement ces signes de vieillissement cutané, avoir un full lift sans chirurgie ?

Heureusement, la médecine esthétique offre différentes solutions. La plus connue étant le botox qui bloque le muscle le préserve contre le vieillissement et empêche la ride de se former, voire la gomme. Mieux encore, dans certains cas :l’acide hyaluronique qui comble la ride. Mais sachez que l’acide hyaluronique peu aussi redonner ces volumes perdus tout en conservant les rides qui transmettent certaines émotions et font de nous une personne épanouie.

Je décide donc de sauter le pas en allant chez le Dr Virginie Knaebel, médecin esthétique connue et reconnue par ses pairs pour sa dextérité et sa connaissance pointue de la médecine esthétique . C’est lors d’un colloque que j’avais rencontré Virginie Knaebel. J’avais été séduite, entre autres choses, par la fraîcheur de son visage et, connaissant son âge, je ne pouvais qu’admirer le résultat naturel de son travail.

J’ai particulièrement apprécié La qualité de son écoute ainsi que ce qui a précédé l’examen clinique de ma peau : elle a souhaité que je prenne avec moi des photos prises de face,il y a 10 ans.

En les regardant, ce fut stupeur et tremblement ! Mes pommettes étaient alors beaucoup plus hautes et mon visage paraissait plus doux.

Lors de l’examen, Virginie a souhaité que je l’informe sur ce qui me gênait actuellement dans mon visage. Elle a regardé attentivement les photos et après un long entretien, elle m’a orientée vers des injections d’acide hyaluronique pour ré-harmoniser mon visage et raviver mon regard fatigué. Pour mémoire, L’acide hyaluronique est un composant naturellement présent dans la constitution de la peau.

J’avoue avoir été surprise car je m’attendais à un petit coup de botox. Je lui ai donné carte blanche en toute confiance. Tout d’abord, elle a souhaité m’expliciter en détails les actes de son intervention : produits et seringues utilisés, zones cibles de mon visage, ce qui, je l’avoue m’a un peu, beaucoup, fait peur car je suis phobique des seringues.

En un premier temps, travailler les cernes avec STYLAGE S des LaboratoiresVivacy, puis dans la vallée des larmes pour gommer mes cernes. Par chance je ne suis pas ridée donc pas d’autres choses à faire. Vient ensuite le full lift à l’acide hyaluronique : focus sur les pommettes pour les lifter. Cet acte n’est pas douloureux car le Dr Knaebel a pris la précaution de refroidir la zone pour l’anesthésier, quelques points stratégiques injectés à l’aiguille avec un produit projetant STYLAGE XL puis à l’aide d’une canule propre à cette intervention pour sa grande précision, elle a procédé à l’injection de Belotero Volume au niveau de la vallée des larmes pour un résultat naturel, et non balle de pingpong. En revanche, ce n’est pas agréable : j’ai ressenti comme si l’’on me remplissait le visage avec de la pâte à modeler, sensation normale car c’est un gel d’acide hyaluronique volumateur. Concernant le menton, le produit XXL de Vivacy très projetant et résistant à la pression du muscle a été utilisé pour stopper une « montée en galoche » en le décrispant (autre changement morphologique naturel dans le processus de vieillissement ….). Les tempes s’étaient creusées (faute induite, une fois de plus, à ce foutu vieillissement) et pour les combler, des petits points de XL de Vivacyplus malléable pour cette zone.

Suite à ’intervention qui a duré une heure, je me suis regardée dans le miroir, j’étais soulagée, ravie et j’ai adoré ! J’étais venue accompagnée de ma mère qui a été époustouflée par le résultat : un air de « revenue de vacances », ma fatigue s’était envolée.

En effet, c’est vrai que Je n’ai pas gagné 10 ans mais ce n’était pas le but ; je souhaitais seulement un visage plus harmonieux en cohérence avec mon âge et que cela soit extra naturel. En prime, grâce à l’acide hyaluronique, ma peau est hydratée avec une bonne tonicité, une certaine fermeté et un teint éclatant. Pendant quelques jours j’ai senti que le produit prenait sa place et pour parer aux bleus éventuels, j’ai pris de l’arnica en 9ch. 4 jours après, plus rien, tout est en place, et je me sens mieux dans ma peau.

A l’heure où je vous écris mes amis, amies, enfants et chéri n’ont rien remarqué car aucune trace d’injection mais ont notifié que j’avais meilleure mine avec un visage reposé. C’est vrai que je me sens mieux donc plus épanouie et resplendissante.

Je recommencerais l’année prochaine, c’est certain !

Le prix : L’évaluation de son prix se fait avant pour définir le devis en fonction des objectifs après l’analyse clinique morphologique du patient. En général, le Dr. Knaebel pratique des tarifs dégressifs en fonction du nombre d’ampoules 2 ampoules = 600 euros, 3 ampoules 850 euros, 4 ampoules 1000 euros…

Pour des « full face » c’est en fonction de l’âge, il faut compter entre 850€ à 1500€