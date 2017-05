Cette semaine, je suis allée faire un tour chez Monoprix et me suis arrêtée nette devant une panoplie de produits de beauté made in Koréa. Au Programme des packagings so Kawaii que j’avais envie de retourner vers mes 13 ans pour que ma maman me les achètent. Et puis en beautistas je me suis dit que tant pis du haut de mes 43 ans il fallait que j’assume. Voici mon shopping cute et innovant :

De la marque oh K ! un kit spécial pieds doux contenant un peeling et des chaussettes enduites de crème. Au réveil des pieds de bébé. A faire évidemment quand chéri est en voyage, sinon divorce garanti.

Comme les coréennes qui usent et abusent de masques en tout genre, j’ai choisis également le masque modelage visage Cool de chez Lindsay. 4,50 €. Une poudre que l’on émulsionne avec de l’eau. De la même marque le masque à l’or , energisant, en poudre également (ahhhh ces coréeennes).

Et pour finir mon home spa, chez The seam, un masque fermeté, que je n’ai pas ouvert, car je le trouve bien trop mignon avec son petit tigre dessus.4,90 €

Bon voyage les filles.