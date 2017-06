La pollution, le manque de week-ends au grand air et la vieillesse (il paraît que la peau se dé-sèche en vieillissant, non?). Le tout a eu raison de mon visage devenu si sec qu’il tire, genre on m’aurait agrafé les bords du visage à l’arrière de la tête. J’ai même de très gracieuses taches rouges d’irritation pour me rappeler l’urgence de la situation. Joie.

Je ne rate évidemment pas un soin (d’ailleurs je rêverais de retourner à l’institut Free Perséphone), je bois beaucoup et je mange sainement. Et, si tant est que cela puisse faire du bien aussi à ma peau et à mon visage, je fais du sport. Mais visiblement mes efforts sont vains et j’emploie donc la manière forte depuis quelques semaines avec des produits de beauté à la rose.

Pour moi, cela veut dire combiner huile et crème de jour et là, enfin, je retrouve un semblant d’élasticité et de bonne mine. La merveille qui m’accompagne en ce moment, est l’huile de rosier sauvage bioregenerate de la marque Pai. Aux propriétés cicatrisantes et régénérantes, l’huile de rosier sauvage s’utilise seule ou mélangée à la crème de jour. Elle donne bonne mine en plus de lisser les ridules. Magique et vraiment réconfortante. En plus, la merveille est à petit prix car à 28 € les 30 ml, les 2 gouttes utilisées quotidiennement ne videront pas le flacon de sitôt.

En complément, et pour diversifier la roseraie qui s’installe doucement mais sûrement dans ma salle de bain, je vous recommande la brume de soin Eau Florale à la rose de la marque Argandia, parfaite après le démaquillage, après le maquillage ou même dans la journée pour un peu de fraîcheur, d’hydratation ou de tonicité. Vivement l’été que j’en abuse !

Sans oublier toute la gamme Rosazucena, dont on vous a déjà parlé et qui s’est très largement étoffée depuis : contour des yeux, crème nuit et jour, sérum … Tout y est pour une belle peau. mais je vous en reparlerai plus en détails un peu plus tard.

Et vous, une trouvaille à la rose dont vous ne pouvez vous passer ?

Huile Pai 30 ml – 28 €, Eau florale de rose Argandia 150 ml : 24 €