Paul & Joe, rouges à lèvres

Quelles petites merveilles girly ! Je suis totalement sous le charme des 3 étuis à rouges à lèvres en édition limitée habillés des imprimés de la collection mode automne-hiver 2017.

-Naturel : il offre une hydratation optimale et un fini longue durée pour se faire une bouche pulpy et sexy. 14 nuances disponibles.

-Clair : Sa texture fondante est un vrai plaisir pour les lèvres. Il nimbe les lèvres d’un léger voile de couleur et apporte de la brillance. 3 coloris disponibles.

-Couvrance totale : Les lèvres se parent d’une coloration riche et profitent d’une belle texture onctueuse pour les sublimer. Aussi douces que du velours, bien pigmentées, elles sont votre plus bel atout séduction de la saison. (disponible en 4 couleurs)

Au tarif de 9 euros et à shopper dans les boutiques Paul&Joe ainsi que sur leur site. Aucune excuse donc pour ne pas posséder ces petits objets trop mignons et se faire des lèvres sexy.