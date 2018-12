Claire Lafon créatrice d’Apicia

Nous avions découvert il y a presque un an la marque Apicia, véritable coup de coeur de toute la rédaction : les textures, les formules, les packagings, tout est superbe, et les résultats bien au rendez-vous.

Petit tête à tête avec sa créatrice, Claire Lafon, histoire de comprendre ce qui la motive:

Qui êtes-vous Claire Lafon ?

Je suis une jeune maman de 2 enfants passionnée par les voyages, les belles rencontres, tachant de vivre pleinement chaque journée !

J’ai commencé à m’intéresser aux thérapies naturelles au Chili où je suis partie une fois mon diplôme de l’Essec en poche et où j’ai vécu 6 ans et adopté une vie saine en pleine nature. Ce fut une belle période de ma vie !

Comment avez-vous eu le déclic pour l’apithérapie ?

Le déclic s’est produit quand je vivais encore au Chili. A cette époque, mon père a orienté ses activités dans le domaine du bien-être et s’est intéressé aux produits de la ruche, notamment via des programmes de Recherche très spécifiques comme par exemple l’accompagnement des personnes en chimiothérapie et la propolis, la dénutrition des séniors et le pollen, le diabète et la propolis…

Je me suis alors aperçue du spectre très large de leurs bienfaits et de l’efficacité spectaculaire de l’apithérapie, notamment dans le domaine de la beauté. Mais ces produits n’ont des vertus extraordinaires que s’ils répondent à des critères qualité stricts. Or, sur le marché actuel, on trouve le meilleur comme le pire.

Comment est né Apicia ?

C’est d’après tous ces constats qu’est née Apicia en 2015 avec pour objectifs de : (re) faire découvrir les vertus extraordinaires des produits de la ruche, de proposer des produits extrêmement qualitatifs, très concentrés en principes actifs, développés en collaboration avec des centres hospitaliers et laboratoires de recherche. Mais également d’informer les consommateurs sur les critères qualités impératifs dans les produits de la ruche et bien évidemment réapprendre ensemble à vivre sainement et naturellement.

Quelle est la philosophie d’Apicia ?

Chez Apicia, notre philosophie suit ce fil doux et bienveillant qui lie la beauté « in » & « out », la beauté par les soins & l’alimentation, grâce à l’apithérapie. De ce nom qui résonne comme un appel au bonheur, se dégage un principe simple : puiser dans les ressources incroyables des produits de la ruche, des actifs précieux et sains pour se sentir bien et belle. Au même titre que le yoga, la nutrition ou la méditation, la beauté par l’apithérapie se pratique au quotidien, sans contrainte et avec un enthousiasme qui grandit chaque jour, à mesure que les effets bénéfiques se font sentir.

La philosophie d’Apicia – naturelle et bienveillante – c’est épouser l’idée simple qu’il vaut mieux prévenir que guérir et que prendre soin de soi par des rituels naturels, efficaces et holistiques est plus qu’une habitude : c’est une philosophie de vie. »

En quoi Apicia se différencie-t-elle des autres marques formulées des produits de la ruche ?

Nos critères qualités sont les plus élevés du marché : matières premières issues de modes de récoltes respectueux de l’environnement et des principes actifs, commercialisation de pollen congelé et non de pollen sec, caractérisation systématique de la propolis avec indication de l’origine botanique et engagement sur un taux minimum en polyphénols (le principe actif majoritaire de la propolis).

Autre distinction qui a son importance : avec Apicia et son positionnement haut-de-gamme, moderne et élégant, nous souhaitons dépoussiérer l’image du bio et des produits de la ruche, et (re)mettre à la mode la beauté par l’apithérapie grâce à des rituels naturels et holistiques.

www.apicia.fr