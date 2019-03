Kartika Luyet, Co-Fondatrice des Vernis Kure Bazaar

Créés par Kartika Luyet, un ancien mannequin mi suissesse-mi-indonésienne, ces vernis « nouvelle génération » allient l’éthique d’une formule écologique aux couleurs vibrantes de la mode.

Après 2 années de recherche, une innovation technique a permis de diminuer sensiblement les substances chimiques et cela SANS aucun COMPROMIS- C’est à dire : une tenue irréprochable, une brillance incroyable et un séchage ultra rapide.

La formule à 85 % d’origine naturelle est à base de pulpe de bois, coton, maïs, pomme de terre et blé.

Une nouvelle philosophie qui préserve la vitalité des ongles, lisses, forts et sains… Détoxifiez les en couleurs, tout simplement !

1/Comment avez-vous eu l’idée de Kure Bazaar?

Tout a commencé lorsque que j’étais enceinte de mon fils, j’ai véritablement pris conscience de l’importance de ce que je mettais sur et « dans » mon corps – j’ai commencé à faire plus attention à mon alimentation (qui est devenue bio dans la mesure du possible) et par la suite aussi pour les choix de mes cosmétiques… J’ai toujours adoré porter du vernis mais pendant les premiers mois après la naissance de mon bébé, comme beaucoup de femmes je crois, j’ai naturellement évité d’en porter…

Depuis ce temps-là, les cosmétiques « green » ont bien évolué et aujourd’hui nous avons de plus en plus de choix… mais il est incroyable de constater qu’une véritable alternative aux vernis classiques (garantissant aussi une tenue impeccable et offrant de belles couleurs) est encore difficile à trouver sur le marché.

C’est ensuite, avec l’un de mes meilleurs amis, qui travaille depuis 20 ans dans le milieu de la cosmétique, que nous nous sommes penchés sérieusement sur cette question. Et la chose la plus incroyable c’est que nous avons eu la chance de travailler avec l’un des meilleurs laboratoires au monde, qui a accepté de relever ce défi avec nous…

2/D’où vient le nom de Kure Bazaar

Des jours et des nuits de réflexion et de recherche … pour enfin nous arrêter sur Kure Bazaar. C’était comme une évidence. Care & Manucure ont donné naissance à Kure et Bazaar évoque pour moi les couleurs éclatantes des tissus.

3/ Quelles sont les valeurs de votre marque ? Ses axes de différentiations ?

Les valeurs de Kure Bazaar sont simples et guideront toujours notre marque dans ses choix et dans son développement.

L’écologie : car nos formules sont à 85% naturelles et permettent une utilisation quotidienne sans abîmer les ongles. Nos vernis sont aussi plus sains et ne contiennent pas de Toluène et de Formaldehyde. Nos solvants exclusifs proviennent de végétaux.

La Mode : c’est mon univers, mon monde depuis toute petite. Toutes nos couleurs sont développées lors des Fashion Week à Paris, Londres ou New York. Nos inspirations se confirment lors des Backstages des défilés, nous nous laissons guider par les Designers … et décidons sur le terrain au contact des nouvelles collections toutes nos nouvelles teintes. Nous sommes la seule marque au monde à travailler les couleurs vibrantes de la mode en respectant une charte écologique aussi stricte.

La qualité et l’exigence professionnelles : Kure Bazaar est une marque de vernis utilisée par les professionnels les plus exigeants sur les cinq continents. Notre formule doit impérativement assurer une tenue parfaite et résistante. La brillance est fondamentale, elle doit être immédiate et persister dans le temps. Enfin, nous attachons beaucoup d’importance à la facilité d’application, c’est essentiel pour réussir une belle manucure.

4/ Lors de vos voyages qu’emportez-vous dans votre vanitycase ?

J’aime utiliser une Beauty Routine complète d’une gamme. J’utilise en ce moment les soins Tata Harper que j’ai découverts à Los Angeles depuis deux ans maintenant. Le démaquillant et le masque hydratants sont magiques. Mon parfum Vamp à NY d’Honoré des Prés ne me quitte plus depuis son lancement. J’aime beaucoup toutes les créations d’Olivia Giacobetti. Elles sont toujours chics et originales. Pour le maquillage, je suis addicte des produits Nars et Mac. J’ai toujours les bases de teint, poudres et fards correspondants à ma couleur de peau me permettant ainsi un makeup facile et Nude.

Pour les ongles, je ne quitte pas mes vernis bien entendu. J’utilise toujours notre Base Clean qui est incroyable pour traiter, protéger et lisser les ongles avant la couleur, et j’emmène avec moi une sélection de 10 à 12 teintes.

5/Quelle est votre couleur de vernis fétiche ? Pourquoi?

Sans hésiter, le rouge Stiletto de Kure Bazaar. C’est le rouge parfait, élégant, féminin et intemporel. C’est un peu ma French Touch à l’étranger.

6/ Qu’est ce qu’une femme belle ?

C’est une femme qui vit en harmonie. Elle dégage une sérénité et une joie intérieure qui imprègne son entourage.

7/Si vous aviez une adresse beauté dans le monde à nous faire découvrir, Quelle serait-elle ?

Une adresse fabuleuse à Los Angeles pour votre manucure pédicure : Olive & June à Beverly Hills.

8/ Quelles sont être les couleurs tendances à la rentrée ?

Le vert sera la teinte majeure, du Kaki au vert plus noir en passant par le vert Olive. Une touche de feu aussi avec des teintes « rouge-orangées très intenses »