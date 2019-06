Anne Guilmard, make-up artist

Anne fait partie de ces make-up artistes reconnues qui maquille la planète Star (elle est entre autre la maquilleuse de la sublime Sophie Marceau), conseille les grandes marques et en est parfois leur porte-parole, sans pour autant avoir la grosse tête. Entre deux avions, elle a bien voulu répondre à nos questions.

En quoi consiste votre métier ?

A apporter du bien être aux femmes en les rendant plus belles. A être le porte- parole beauté pour des marques de renom, et à participer aux shooting photos et aux défilés de mode en impulsant un style.

Quelle en est votre vision ?

Je suis très sensible au monde de l’art, aux expositions de peintures, sculptures et photos, ainsi qu’aux voyages et aux différents visages que je rencontre dans le monde. Pour moi, tout est source d’inspiration ; je suis en effet toujours à la recherche de nouveautés en cosmétologie.

La lumière est un élément capital : le maquillage doit s’adapter à la lumière ambiante, sachant qu’elle change à plusieurs reprises dans une journée.

Quels sont les indispensables d’une trousse à maquillage ?

Un anticerne (celui de Sisley est fabuleux), un blush pour illuminer le teint en dégradé de corail (Ocean City, de chez MAC), une couleur multi-fonctions pour les yeux (NARS), qui peut être utiliséé comme une ombre à paupière ou un eyeliner. Ces couleurs multi-fonctions s’appliquent sans effort et sèchent rapidement.

Un mascara noir (mascara volume une seconde de Bourjois que j’affectionne tout particulièrement). Pour les lèvres, un gros crayon à lèvres (velours matte de NARS) qui combine le côté pratique d’un crayon avec la qualité d’application d’un rouge à lèvres.

Quel est le geste à bannir définitivement de notre routine make-up ?

Ne jamais commencer par les yeux ! Il faut commencer par la bouche et finir par les yeux. Le dosage du maquillage sera beaucoup plus juste.

Quel est votre produit fétiche ?

Mes gros crayons à lèvres car c’est un jeu d’enfant de se faire les lèvres avec eux (Velvet matte lip pencil NARS et pour un effet brillant, les Color Boost de Bourjois).

Qu’est-ce qu’une femme belle ?

C’est une femme heureuse.

Lors de vos voyages, qu’emportez-vous dans votre vanity-case ?

Je favorise les produits de maquillage qui font une bonne mine naturelle, effet « peau nue » : la BB cream Dior Skin Nude Tan, qui donne de l’éclat au hâle et la poudre de soleil Dior Skin Nude Tan, soleil naturel.