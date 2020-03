On le sait le démaquillage est LE geste beauté sur lequel il ne faut JAMAIS faire l’impasse. On connait toutes le démaquillage dit classique : démaquillant lait associé à un tonique. On connait moins, malgré l’engouement des magazines pour ce type de démaquillage, le démaquillage à l’eau.

Tout d’abord les traditionnels : mousse, gel ou crème , ils s’appliquent sur le visage humide. On fait ensuite mousser par un geste circulaire qui aide à décoller les impuretés. On rince à grande eau et la peau respire.

Mes préférés dans cette catégorie sont définitivement :

-Doux nettoyant moussant peaux sèches Clarins (24 euros) : le visage est enveloppé d’un bain de douceur. Avec cette crème nettoyante, la peau est comme infusée dans un cocon. Un miracle pour les peaux qui tiraillent.

-Nuage de mousse de A la Claire Fontaine (12,80 euros) : idéal pour les peaux normale, ce gel se transforme en un petit nuage de mousse lorsqu’on le travaille au doigt. Son plus: la marque vend des recharges, la vraie bonne idée pour la planète.

-Mousse crème éclat de Sisley (89 euros) : sa fragrance vous transporte immédiatement dans un monde de bien-être, sa formule mousse ultra légère fond sur la peau. Elle est parfaitement adaptée aux peaux les plus sensibles comme aux peaux matures.

L’eau micellaire est considérée comme un démaquillage à l’eau alors qu’en fait l’eau micellaire tient son nom des micelles qu’elle contient. Ce sont des petites particules qui emprisonnent les impuretés et les mélangent à la phase aqueuse pour être éliminées. Son efficacité est redoutable car elle élimine les impuretés et le maquillage léger sans irriter la peau et ne nécessite pas de rinçage. Un vrai plus lors de déplacements.

-Eau démaquillante Eclat by Terry (52 euros): quand la prêtresse du maquillage signe une eau micellaire, cela donne un packaging ultra sobre et chic et une eau qui démaquille parfaitement, tout en laissant un visage délicatement parfumé. Bravo!

-Sensifluid Aderma version lait micellaire (11 euros) : il est l’alliée des peaux réactives. J’aime particulièrement sa formulation lait qui laisse la peau très douce et qui pour ma part atténue les rougeurs de ma couperose.

Nb : tous ces démaquillants sont absolument parfaits pour des maquillages légers, les adeptes du fond de teint devront s’abonner aux rituels plus prononcés (basique 3 temps par exemple, japonais ou lait démaquillant associé à un tonique)