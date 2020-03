Les bienfaits de l’argile sont reconnus, tout particulièrement pour la beauté du visage. Soin ancestrale vous en conviendrez. 2 marques ont réussi avec brio de renouveller le genre.

Tout d’abord, la marque La Rosée en créant un masque en stick régénérant 3 en 1. Ce nouveau geste est amusant, ultra ludique et grooos avantage on n’en a pas plein les doigts.

Sa formulation à 90 % d’argile blanche (kaolin) répare, purifie et détoxifie. 14,90€ les 75ml.

L’argile blanche stimule la régénération cellulaire grâce à sa grande richesse en silice. Elle permet également de réduire les inflammations et facilite la cicatrisation. Le teint est éclatant de santé et la peau est défatiguée ! Grâce à ses vertus purifiantes, elle capte un grand nombre d’impuretés au niveau cutané, absorbe l’excès de sébum et resserre les pores. La peau est parfaitement nette et matifiée. Grâce à ses propriétés absorbantes et antiseptiques, l’argile blanche protège la peau de la pollution et attire les toxines, les bactéries et autres substances indésirables pour mieux les éliminer.

Puis vient le tube de chez Byphasse (2,49 euros), qui combine 3 argiles (kaolin, montmorillonite, illite). Ce qui nous évite de jouer les druidesses dans notre salle de bain. Au programme : unifiant et rénovateur. Comme il durcit il diminue également visiblement les pores. Il réduit les effets de la pollution quotidienne et des agressions extérieures. Sa formule contient de la carnosine, un dipeptide présent dans le tissu musculaire qui aide à protéger la peau contre les radicaux libres en améliorant sa désintoxication.

Bravo à cette marque pour le petit prix et la grande efficacité. On en redemande ! Cela tombe bien car les masques de la marque sont disponibles en version detox, anti-imperfection, nutritif et purifiant. Yeahhh !