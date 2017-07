Vernis été 2017

Il n’y a qu’à voir la profusion de bars à ongles dans les moindres bourgades françaises pour constater que l’Amérique ne nous a pas transmis que ses burgers. Manucure, pédicure, pose de vernis et de gels, faux ongles, fauteuils massants inclinés… Vive la démocratisation de la beauté ! J’avoue que j’ai largement succombé à cette sophistication, pieds l’été et mains tout l’année.

J’ai retenu une chose de mes lectures sur le sujet : entre chaque pose de vernis, on laisse les ongles respirer au moins 2-3 jours et on hydrate les mains et les cuticules au moins une fois par jour (de préférence quand on ne se lave pas les mains 10’ après, hein !).

Comme je suis assez mauvaise pour utiliser autant qu’il le faudrait les dizaines de produits que j’ai pour soigner mes mains et mes ongles (parmi lesquels, l’huile de ricin, l’huile d’abricot d’Essie, l’huile Foot Fetiche de Gonzalez, le durcisseur d’ongles Mavala…), je me dis qu’un produit miracle et multi-fonctions, c’est déjà bien. Pour moi, c’est le baume aromatique résurrection pour les mains d’Aesop. Une merveille. Hyper nourrissant, plein de délicieuses senteurs d’huiles essentielles, il ne colle pas et il fait des miracles sur mes pieds.

Autre chose importante : On lime les ongles des mains, pas de coupe-ongles que l’on réserve aux pieds. Et un coup de polissoir toutes les 3 semaines. Pas plus.

Après la question, c’est le vernis. Si vous ne savez pas le mettre, je vous conseille de consulter les bars à ongles près de chez vous. Pour 10 minutes, et quelques euros (pour moi, c’est entre 6€ et 12 € la pose), vous aurez des ongles parfaitement maquillés pour une semaine entière.

Si je l’avoue, je me débrouille plutôt bien quand il s’agit de la pose, cela ne tient jamais aussi longtemps que lorsque c’est fait par une pro. Mais j’ai bien une quinzaine de vernis qui attendent patiemment leur tour dans le réfrigérateur, alors je vais le faire encore quelques temps par moi-même.

Côté couleurs, je suis relativement classique, rouge, corail, rose, cerise, etc… mais jamais de bleu, vert, jaune, ou autre excentricité de saison.

Côté marque, j’avais très envie depuis longtemps de tester les vernis plus naturels, moins toxiques. L’occasion s’est présentée de tester les vernis Scotch, à base d’eau, sans solvant, recommandé pour les femmes enceintes, les enfants et l’environnement.

Difficile à appliquer, difficile à retirer et tenue réduite à une journée, c’est plus jamais ! Entre la pose et le séchage, je passe environ 45’ à me faire les ongles alors tout ce temps passé pour à peine une journée de vernis, c’est extrêmement frustrant. Côté dépose, impossible d’utiliser du dissolvant. Le mieux à faire : Les ongles sous l’eau chaude et après on décolle par petit bout.

Vous l’aurez compris, il faut du temps (beaucoup de temps) pour un résultat plus que discutable. Et franchement, je pense qu’on a toutes mieux à faire.

Alors je suis retournée fissa aux traditionnels OPI et Essie pour lesquels je n’ai pas trouvé de meilleurs rapports qualité-prix. J’aime beaucoup aussi le vernis à l’huile de l’Oréal (notamment le 556) et certains Peggy Sage, voire les laques de Bourjois qui tiennent plutôt bien.

Mes chouchoux pour l’été :

Un corail OPI dont le numéro a disparu, sorry

Un peu Barbie, Essie #224A

un autre Essie corail un peu fluo dont le nom a également disparu , re sorry

Essie Silken Cord #738

Bourjois la Laque #5

Et vous, quels sont vos chouchoux d’été ? Des trouvailles de vernis moins toxiques ?