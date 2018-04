Vieillissement, le rituel qui fonctionne

Si votre problématique correspond à un vieillissement prématuré ou accentué par une exposition au soleil ayant généré des taches hyper pigmentées ou un teint terne, un relâchement cutané, une couche cornée épaisse et des rugosités, utilisez le yeux fermés pour retrouver une peau plus jeune : le duo exfoliant/masque repulpant de Novexpert.

En proposant ce rituel beauté en 2 temps composé d’un exfoliant suivi d’un masque repulpant et hydratant, le laboratoire Novexpert donne l’opportunité d’un soin de haute qualité à effectuer chez soi.

Comment utiliser l’Exfoliant Expert de Novexpert ? Appliquez l’Exfoliant Expert comme un masque, sur une peau préalablement nettoyée et sèche, sur le visage en évitant le contour des yeux et le contour des lèvres. Laissez poser : – 6 à 8 minutes pour les peaux grasses avec imperfections. – 4 à 6 minutes pour les peaux normales à mixtes. – 3 à 5 minutes pour les peaux sèches. À la fin du temps de pose indiqué ci-dessus, massez très délicatement votre visage avec les mains humides pendant 1 à 2 minutes. Comme tout exfoliant, évitez de masser les zones autour des yeux et autour des lèvres. Retirez l’Exfoliant Expert avec une éponge ou un coton humide et rincez abondamment à l’eau tiède. Séchez délicatement. Utilisez l’Exfoliant Expert 1 à 2 fois par semaine.

Résultat: Un grain de peau immédiatement lisse et préparé à recevoir les principes actifs du Masque Repulpant de Novexpert.

Pourquoi ça marche ?

Parce que l’Exfoliant Expert est bourré de principes actifs : Action anti-âge : Novaxyline (brevet Novexpert)) : apaisant, anti-radicalaire, stimulant les sirtuines(enzimes conférant une action régulatrice). Vitamine C : anti-oxydant, boostant le collagène. Action Exfoliante : poudre de noyaux d’abricot : gommage. Silice de bambou :micro-ponçage, Micro-sphères de jojoba :polissage. Action peeling : Acide polyhydroxy (gluconolactone) :exfoliation en surface. Extrait de papaye + vitamine C : exfoliation en surface – Chrono libération : rapide

Action éclat du teint :Arginine (acide aminé) : stimulation de la micro-circulation sanguine. Bioflavonoïdes :stimulation de la micro-circulation sanguine

Autres actions :Glycérine végétale : hydratation du tissus cutané. Vitamine E :anti-radicalaire. Algue rouge : anti-radicalaire.

La peau a maintenant besoin d’être nourrie et c’est au tour du Masque Repulp de passer à l’action.Sa composition à base d’acides hyaluroniques purs, de Novaxyline a pour mission de lifter, de restaurer les tissus cutanés en y apportant confort des peaux sèches et de lutter contre le processus de vieillissement en réparant les cellules souches.

Ce que j’en pense? Une peau sublimée par une exfoliation ciblée, pointue, nourrie et pansée des agressions naturelles telles que le foid, le soleil, la pollution ou tout simplement le vieillissement. En bref, duo magique !

Exfoliant Expert Novexpert: tube 50 ml 24.95 euros

Masque Repulpant Novexpert: tube 50 ml 35 euros