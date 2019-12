Réchauffer son teint en hiver

Ma mauvaise mine est au mieux tandis que mon moral est en berne. Un petit tour chez le coiffeur histoire de et puis finalement pas grand-chose … Et si, en un coup de maquillage je pouvais changer les choses ?

Pour cela il faut réchauffer mon teint qui a tendance à rosir naturellement : au programme un fond de teint oil free qui ne masque pas tout en donnant un vrai coup d’éclat : (pour moi la teinte Ivory du Phyto Eclat de Sisley). Une formule soin enrichie au fini ultra-velouté. Avec, mon teint est gorgé de lumière. De plus il intègre un bouclier anti-oxydant et anti-pollution. Il fond parfaitement sous les doigts pour un effet peau nue dont je raffolle.

Puis vient une terre de soleil claire pour ma peau de blonde choisie chez Nars (casino), cette poudre compacte finement broyée comble les rides et les pores pour un teint plus lisse et plus uniforme.

Pour rehausser mes pommettes, un blush chaud-chaud-chaud de chez Mac dont j’adore la teinte (comprenez un orangé qui convient aux blondes à peau claire) et dont le nom chante comme une chanson de Madona : Like me, love me.

Pour finir mon choix s’est porté sur 2 rouges à lèvres enfin plutôt rehausseur de lèvres : le Gipsy de Nars, si hydratant que l’on dirait un soin . j’aime sa teinte légèrement plus teinté que mes lèvres. Il est idéal pour redonner un coup de frais au visage, l’air de rien.

Sans oublier le Numéro 9 Phyto Lip Shine de chez Sisley. Un véritable soin brillant, ultra-lumineux. Sa texture est fondante et repulpante. De plus Son étui-écrin est le chic absolu. Sa teinte plus soutenue mais ultra discrète est divine portée avec des couleurs froides comme un haut noir ou un pull gris.

Voilà, je suis enfin présentable !